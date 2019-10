Drei Bergsteiger, ein 51-Jähriger und eine 49-Jährige aus St. Konrad und ein 54-Jähriger aus Bad Schallerbach, wollten am Samstag gegen 12,30 Uhr in Gmunden über einen nicht markierten Steig entlang des Katzensteins absteigen und anschließend wieder zurück zur Scharte aufsteigen. Dabei verstiegen sie sich und kamen in unwegsames Gelände. Der 54-Jährige und die 49-Jährige konnten ihrem Gefährten nicht mehr folgen und stiegen selbstständig ab.