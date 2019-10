Bevor der Winter für Kraft und Co. so richtig startet, geht es zuerst nochmals in wärmere Gefilde. „Der Großteil des Weltcup-Teams wird in der kommenden Woche bei einem gemeinsamen Kurs auf Zypern regenerieren, weil wir zuletzt ein intensives Programm absolviert haben“, verrät Felder. „Im Anschluss sind zwei Trainingskurse in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck zur letzten Weltcup-Vorbereitung vorgesehen."