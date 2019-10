Die deutsche Kapitänin Carola Rackete ist am Samstagabend in Klosterneuburg für ihr „Engagement, Menschenrechte und Menschenleben zu verteidigen“ mit dem „Globart Award 2019“ geehrt worden. Die 31-Jährige erhielt minutenlangen Applaus und stehende Ovationen, als ihr Heidemarie Dobner, Intendantin der Globart Academy, den Preis überreichte. Rackete sei ein „Leuchtturm unserer Gesellschaft“, so Dobner. Die Kapitänin übergab den Preis dann symbolisch an einen anwesenden Flüchtling aus Afghanistan. „Ich will auf die Menschen aufmerksam machen, um die es gehen soll“, sagte sie.