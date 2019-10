Der GAK hat seinen Negativlauf in der 2. Fußballliga prolongiert. Das Gastspiel bei Tabellenschlusslicht Kapfenberg endete am Sonntag mit einem 0:2 (0:0) bzw. der fünften Niederlage in Folge. Der Aufsteiger rutschte mit seinen 13 Punkten in die Abstiegszone, je fünf Zähler vor den Young Violets und Kapfenberg.