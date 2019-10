Wenn Naruhito am kommenden Dienstag in einer feierlichen Zeremonie in Tokio den Chrysanthementhron des japanischen Kaisers besteigt, ist er der letzte Vertreter seiner Spezies. Als einziges Land der Welt nämlich unterhält Japan noch ein Kaiserhaus. Die Ehre erweisen dem 126. Tenno auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Gattin Doris Schmidauer. Das Programm der gemeinsamen Reise wird von Geschichte, Religion und Kultur sowie ein bisschen Sightseeing bestimmt - etwa in der Stadt Kamakura, die einst als „Mekka der Samurais“ galt.