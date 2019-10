Auch SP-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, der die Causa offenbar losgetreten hatte, meldete sich zu Wort: „Einmal mehr wurden Interna nach außen getragen, was ausgesprochen ärgerlich ist“, schreibt Deutsch in einem Pressestatement. In der Vorstandssitzung am Freitag sei er den Forderungen der Jugendorganisationen und einer Landesorganisation nach mehr Transparenz nachgekommen und habe „ordnungsgemäß und völlig korrekt“ informiert.