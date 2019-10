Die Houston Astros haben zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte die World Series um den Titel der nordamerikanischen MLB erreicht. Houston gewann am Samstag das sechste Spiel der American League Championship Series daheim gegen die New York Yankees mit 6:4 und die „best of 7“-Serie mit 4:2. Final-Gegner sind die Washington Nationals, die erstmals im Endspiel stehen.