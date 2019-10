Mit dem selbst auferlegten „Maulkorb“ hat das Wahl-Komitee von Rapid (Noch-Boss Michael Krammer, zwei Kuratoriums- und drei Mitglieder-Vertreter) in Hütteldorf die Gerüchteküche angeheizt. Am Samstag rückte das „Löschkommando“ aus, wurde per Statement dementiert, dass „weder eine Liste für die Wahl des zukünftigen Präsidenten zugelassen noch abgelehnt wurde ... Es konnte zu keiner finalen Entscheidung kommen.“