Ein Bericht über einen vermeintlich hoch dotierten Beratervertrag für den steirischen SPÖ-Politiker Max Lercher hat in der Partei für großen Wirbel gesorgt. Nachdem der ehemalige Bundesgeschäftsführer selbst von einer „Intrige“ sprach, um ihn „zum Schweigen zu bringen“, hat die steirische SPÖ „immer mehr den Verdacht, dass eine gezielte Falschmeldung in Umlauf gebracht wurde“. Man stehe zu hundert Prozent hinter Max Lercher, versicherte die Landespartei am Samstagabend.