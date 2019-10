Real Madrid hat am Samstag eine bittere Pleite kassiert und die Tabellenführung in der heimischen Liga dadurch verloren. Der spanische Rekordmeister aus Madrid unterlag beim Nachzügler Real Mallorca 0:1. Titelverteidiger FC Barcelona, der zuvor einen 3:0-Sieg bei Eibar gefeiert hatte, führt das Ranking nach neun Spielen nun einen Zähler vor dem Erzrivalen an.