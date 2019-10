Es war in Minute 17: Hierländer spielt eine schöne Flanke von Links in die Mitte, aber Röcher scheitert mit dem Kopf an Bullen-Keeper Stankovic - die Kugel prallt von der Latte ab - und genau vor die Füße von Ivan Ljubic. Der Mittelfeld-Abräumer schiebt ein - doch groß jubeln will er nicht. Der U21-Teamspieler zieht das Sturm-Trikot hoch und präsentiert den Fans einen Schriftzug am Unterleibchen. Er streckt die Zeigenfinger in den Himmel von Graz, denkt dabei ganz fest an seinen Großvater.