Salzburg nächster Champions-League-Gegner Napoli hat sich in der Serie A am Samstag keine Blöße gegeben. Der italienische Fußball-Vizemeister feierte gegen Hellas Verona einen 2:0 Heimsieg und behielt damit den vierten Platz in der Tabelle. Am Mittwoch tritt Napoli in Wals-Siezenheim zum Gruppe-E-Duell in der europäischen „Königsklasse“ gegen Salzburg an.