Bereits am Freitag stand Hillding mit Vollvisierhelm wieder am Eis, lieferte beim 4:0 gegen Linz ein Top-Spiel ab. Heute in Innsbruck will er nachlegen. Dort feiert Neo-99ers-Verteidiger Charlie Dodero sein Debüt. Nach 28-Stunden-Anreise von Los Angeles über Warschau und Wien landete der Amerikaner in Graz. Für Dodero wurde Aslin abgemeldet.