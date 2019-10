In der Nacht auf Samstag hat eine bislang noch unbekannte Täterschaft in die Räumlichkeiten eines in Brixen im Thale etablierten Clubs eingebrochen und in der Folge einen mit einem Wandregal verschraubten Tresor samt Inhalt entwendet. Zudem hat die Täterschaft auch noch Bar- und Wechselgeld aus einer Schublade im Küchenbereich gestohlen.