300 Meter entfernt vom künftigen Standort wurde die neue Bahn-Brücke der ÖBB beim Pass Lueg zusammengebaut. Am 1. November wird sie dann von einem 670-Tonnen-Kran auf ihre Position gehoben und bildet den Abschluss der 11,5 Millionen Euro teuren Investition. Das schwierige Manöver ist für das Team aber schon bekannt. Denn am 28. November des vergangenen Jahres wurde bereits die erste Brücke über der Salzach montiert. Der größte Unterschied ist dieses Mal aber die Uhrzeit der Arbeiten. Denn in einhalb Wochen wird der Einhub zwischen 13:40 und 15:00 Uhr stattfinden und nicht in der Nacht. Der Aushub des alten Tragwerks wird am Tag zuvor zur gleichen Zeit stattfinden.