Ein 20-Jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag in der Wiener Innenstadt ausgerastet, weil ein Bekannter seiner Begleiterin diese zur Begrüßung auf die Wange küsste. Der irakische Staatsbürger schlug wahllos auf das 19-Jährige Opfer ein und trat ihm noch mehrmals gegen den Kopf und in den Bauch, als es schon am Boden lag. Nach einer kurzen Flucht wurde er festgenommen.