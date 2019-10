„Ich bin heute mit meiner Leistung sehr zufrieden und habe alles gegeben. Mir taugt es einfach, wenn es Richtung Winter geht und das Wettkampf-Gefühl langsam wieder in einem hochkommt“, sagte Gruber, der am Sonntag in Tirol bei den Meisterschaften von der Großschanze die Chance hat, gleich nochmals nachzulegen.