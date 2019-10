Bei der Suchaktion, die um ein Uhr in der Nacht abgebrochen werden musste, waren unter anderem der Polizeihubschrauber, Polizeidiensthundeführer, eine Polizeidrohne, örtliche Feuerwehren, die Bergrettung sowie Spezialsuchhunde eingesetzt. Die Abgängige leidet an keiner Demenz-Erkrankung. Es besteht also die Möglichkeit, dass die Frau (schlank, kurze rote Haare, 165 Zentimeter groß, goldbraune Oberbekleidung) ein Fahrzeug angehalten hat und mit dessen Lenker in unbekannte Richtung mitgefahren ist.