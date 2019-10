Mit „Arbeiten am Limit“ fasst die Ärztekammer die Ergebnisse einer Befragung von österreichweit 3570 Spitalsärzten, darunter mehr als 700 in Oberösterreich, zusammen. An der Spitze der problematischen Entwicklungen steht die Personalknappheit, mit der natürlich auch steigender Zeitdruck einhergeht.