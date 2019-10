Gegen 11.50 Uhr griff der Bub am Zuschneidboden im zweiten Stock plötzlich - trotz eines vorhandenen Schutzblechs - mit der rechten Hand in eine Förderschnecke, die etwa 40 Zentimeter über dem Boden montiert ist und getrockneten Mohn befördert. Pauls kompletter Arm wurde in die Maschine gezogen. Der Lebensgefährte der Mutter betätigte sofort den Not-Aus-Schalter und schrie nach einem Mitarbeiter, der die Rettungskette in Gang setzte.