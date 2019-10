Sprecher weist Vorwürfe zurück

Insider behaupten nun, der Angriff sei von der Parteispitze verübt worden. SPÖ-Manager Christian Deutsch hat in der jüngsten Vorstandssitzung jedenfalls vor rund 50 Teilnehmern über den Leykam-Vertrag informiert, dabei auch Lerchers Namen genannt - theoretisch kämen also viele Genossen als „Informanten“ infrage. Ein Sprecher der Partei weist die Vorwürfe, Deutsch & Co. steckten dahinter, freilich zurück.