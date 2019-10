Gedanken entwirren

Malen ist vergleichbar mit „Zufußgehen“ in einer vollmotorisierten Gesellschaft. „Beim Gehen wird alles langsamer. Die Gedanken haben Zeit sich zu entwirren. Das Sehen wird wieder klar und tief“, so Scheidl. In der Galerie in der Schmiede stellt er große Formate in einnehmender Farbkraft bis 14. November vor.