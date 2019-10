Was war das für ein tolles Schlagerspiel am Samstagabend zwischen Vizemeister Dortmund und Leader Mönchengladbach! Ausgerechnet, der zuletzt hart kritisierte Marco Reus (58.) erzielte den entscheidenden Treffer zum 1:0-Erfolg für die Schwarz-Gelben. Und das nach dem Wirbel um Jungstar Jadon Sancho kurz vor dem Hit. Aber: Die Borussia von Ex-Salzburg-Trainer Marco Rose bleibt zumindest bis Sonntag an der Spitze, die in Deutschland nun so heiß umkämpft ist, wie lange nicht.