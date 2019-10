Sind Sekte und Weltuntergang nicht trotzdem sehr übertrieben?

Nein. Bei den Grünen ist ja wirklich immer alles ganz fürchterlich. Okay, wir haben ein Problem beim Klimaschutz. Aber wenn dann vor Ort ein Wasserkraftwerk gebaut werden soll - in Graz an der Mur - dann ist man dagegen. Wenn lokale Windkraftwerke entstehen, ist man auch dagegen, weil da wird ein Schwarzstorch gestört in seinem Flug. Wenn es um Biomasse geht, ist man gegen Biomasse, weil da gibt es Feinstaub. Wenn man eine Stromleitung bauen muss, um auch den Strom abzutransportieren, der durch erneuerbare Energie erzeugt wird, dann ist man sogar gegen diese Leitung. Das ist keine wirklich lebensbejahende und positive Einstellung. Wir haben in der Menschheitsgeschichte schon so viele Dinge lösen können, wir werden auch das Problem des Klimaschutzes lösen, wenn wir entschlossen und mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, auch mit der Bereitschaft, auf gewisse Dinge zu verzichten, vorgehen.