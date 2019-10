„Kann anonym abgegeben werden“

Beim Einbruch in der Seniorenresidenz am vergangenen Dienstag wurde ihr der Armreif gestohlen. „Den kann der Täter sowieso nicht verkaufen. Jeder seriöse Händler erkennt, um was es sich handelt, und weiß sofort, dass es gestohlen ist“, erklärt die Betroffene. Fast 60 Jahre lang trug sie den Schmuck zu feierlichen Anlässen. Außerdem sind damit sehr viele schöne Erinnerungen verbunden. „Ich will den Schmuck zurück. Ich appelliere an den Täter, ihn zu retournieren. Ich würde auch etwas dafür zahlen. Der Armreifen kann anonym abgegeben werden.“