Am Freitagabend vergab die Prüfungs- und Beratungsorganisation EY zum 14. Mal den „Entrepreneur of the Year“-Award in Österreich. Rund 600 Gäste aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft waren der Einladung zur großen Gala im Festsaal der Wiener Hofburg gefolgt. Der Gesamtsieg ging an einen Waldviertler!