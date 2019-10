Gilt die Kostengarantie?

Am kritischsten ist und bleibt aber die FPÖ, die via Anfrage an Gesundheitslandesrat Christopher Drexler die geplanten Kosten „abklopfen“ wollte. Seine Beantwortungen - sie liegen auch der „Krone“ vor - machen die Blauen hellhörig. Bemerkenswert ist nämlich, dass der ÖVP-Politiker von „ca. 250 Millionen Euro“ spricht, obwohl er (und Finanzlandesrat Anton Lang) eine Garantie für den Maximalbetrag von einer Viertelmilliarde abgegeben haben.