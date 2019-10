Was sind Ihre Aufgaben als Mitglied der Kärntner Kunst- und Kultur-Förderstiftung?

Ich bin ja dort im Kuratorium, u. a. mit Vorsitzenden Martin Traxl, Gitarristin Julia Malischnig und Schriftstellerin Maja Haderlap. Wir hatten jetzt eine erste Sitzung. Im November werden wir mit der Arbeit beginnen und zuerst einmal in das Land hineinhören, bevor wir wild ins Kraut schießen und uns ganz genau anschauen, was man konkret in der Praxis umsetzen kann. Es wird jedenfalls sehr spannen!