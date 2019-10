Ein Streit in einem Mehrparteienhaus einer sozialen Einrichtung in der Breitenfurter Straße im Wiener Bezirk Liesing ist am Freitagabend eskaliert. Ein alkoholisierter 55-Jähriger drohte zuerst zwei Mitbewohnern via Telefon mit dem Umbringen, dann randalierte er auch noch vor deren Zimmer. Einem Beamten versetzte der Mann einen Kopfstoß.