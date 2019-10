Gegner nutzt Protest schamlos aus

Die gegnerische Mannschaft Tigres zeigte kein Verständnis für den Protest und nutzte die Situation ungeniert aus. Innerhalb der Protestminuten erzielte die Mannschaft zwei Tore. Am Ende gewann sie mit 3:1. Besonders frech: Der ehemalige französische Nationalspieler Andre-Pierre Gignac erzielte in dieser kuriosen Spielsituation sein insgesamt 100. Tor in der mexikanischen Liga.