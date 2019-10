Vor allem an Stellen, die nur gelegentlich genutzt werden, sind schaltbare Steckdosen empfehlenswert. Besonders in der Vorweihnachtsszeit, wenn Sie Außenbeleuchtung oder Weihnachtdeko anbringen, sind solche Steckdosen sinnvoll. Sie können diese jederzeit per Knopfdruck an- und ausschalten und die Stromzufuhr so besser regulieren.