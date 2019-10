Ein 30-jähriger Rumäne soll in Vorarlberg und der Schweiz in mehrere Musikgeschäfte eingebrochen und hochwertige Instrumente gestohlen haben. Der Mann wurde Anfang August in Rumänien festgenommen. Bei dortigen Hausdurchsuchungen, an denen auch Vorarlberger Beamte teilnahmen, wurde kein Diebesgut gefunden. Der Mann befinde sich nun in der Justizanstalt Feldkirch.