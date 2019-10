„Österreich war 30 Jahre im Tiefschlaf“

Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist eine weitere Maßnahme, die Greenpeace fordert. Dabei investiert Österreich im Moment mehrere Milliarden Euro in den Ausbau der Bahn, so viel wie noch nie in der Geschichte. Konkret wird im Moment am Ausbau der Südstrecke gearbeitet. Seit die Weststrecke fertig ist, hat sich das Volumen der dort beförderten Personen sogar verdoppelt. Für die Aktivistin kein Grund, locker zu lassen: „Das ist noch nicht genug, weil wir die letzten 30 Jahre im Tiefschlaf waren, was die Klimakrise betrifft. Auch in Sachen Radwege und für die Fußgänger muss mehr gemacht werden.“