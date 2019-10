Am Freitag gegen 15.30 Uhr führte ein 42-jähriger Anlagentechniker aus dem Bezirk Braunau/Inn in einer Therme im Bezirk Ried im Innkreis einen Fasswechsel durch, nachdem die vollautomatische Chlorgasanlage in beiden Fässern einen Leerstand angezeigt hatte, obwohl sich im zweiten Fass noch Chlorgas befunden haben dürfte. In Folge dessen schloss der Techniker ein weiteres, volles Chlorgasfass an die Armatur an. Nach einem offensichtlich fehlerfreien Fasswechsel löste aber die Alarmanlage aus und zeigte einen Chlorgasaustritt an. Der 42-Jährige schloss alle Ventile der Armaturen und veranlasste die Alarmierung der Feuerwehren. Die Feuerwehren Geinberg, Moosham, Ried/Innkreis und Neuhofen/Innkreis rückten mit insgesamt 75 Mann aus, sperrten den Gefahrenbereich großräumig ab und führten eine entsprechende Fehlersuche durch.