Strache entscheidet nächste Woche über Mandat

Auch an einer anderen Front im Krieg der Familie Strache gegen die FPÖ heißt es weiter warten. Philippa Strache hätte eigentlich schon am Mittwoch bekannt geben wollen, ob sie das ihr zustehende Nationalratsmandat der FPÖ auch annimmt. Da sie aber theoretisch bis zur Konstituierung des Nationalrats am 23. Oktober Zeit mit dieser Entscheidung hat, will sie sich nun diese Bedenkzeit auch tatsächlich nehmen.