Der Gasteiner Triathlet Lukas Pertl wagte sich zum persönlichen Saisonabschluss beim Sprint-Weltcup in Tongyeong (Kor) an den Start. Besonders die sechste Zeit auf der Radstrecke lässt den 24-Jährigen mit einem guten Gefühl in die anstehende Wettkampfpause gehen.