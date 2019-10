Die Jacht sollte eigentlich nur seinem neuen Besitzer überführt werden. In dem Clip ist zu sehen, wie sie zunächst langsam in Richtung Steg fährt, um vor der Übergabe zu tanken. Doch so weit kam es nicht: Das scheinbar außer Kontrolle geratene Wasserfahrzeug bleibt beim Steg nämlich nicht stehen, sondern rast mit hoher Geschwindigkeit geradeaus und rammt dabei sechs anliegende Boote und Segelschiffe.