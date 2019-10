Einmal mehr rückten die berühmt-berüchtigten Bögen in Innsbruck in den Mittelpunkt des Interesses! In der Nacht auf Samstag kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 33-jähriger Einheimischer erlitt eine Nasenbeinfraktur sowie eine Fraktur an der rechten Hand. Die Ermittlungen laufen.