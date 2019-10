Spektakulärer Verkehrsunfall am Freitagabend am Zirler Berg in Tirol! Eine kroatische Pkw-Lenkerin (24) verwechselte die Pedale ihres Pkw und beschleunigte irrtümlicherweise ihr Fahrzeug. Sie verlor die Kontrolle und touchierte einen vor ihr fahrenden Pkw, der von einem Einheimischen (39) gelenkt wurde. Dieser wiederum krachte frontal mit einem bergwärts fahrenden Fahrzeug zusammen. Bilanz: Drei Verletzte!