Am Wochenende steigt in der englischen Premier League der Schlager zwischen Manchester United und Liverpool. Auch für „Reds“-Coach Jürgen Klopp ein ganz besonderes Spiel. Bei der Pressekonferenz sprach Klopp davon, dass solche Hits „the salt in the soup“ seien, und übersetzte damit die deutsche Redewendung „das Salz in der Suppe“ wortwörtlich ins Englische.