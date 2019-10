In Katalonien haben Unabhängigkeitsbefürworter die fünfte Nacht in Folge teils gewaltsam gegen die Verurteilung von neun Separatistenführern demonstriert. Bei den Protesten in der spanischen Region wurden mehr als 180 Menschen verletzt, darunter 22 Polizisten und zwei Journalisten. Allein in Barcelona wurden 152 Verletzte gezählt.