Der in Linz gerade ein vom ÖFB angemietetes Büro bezogen hat. Was dem Platzmangel in Wien geschuldet ist. O-Ton: „Die EU hat Hendl-Batterien verboten - im ÖFB-Headquarter, das seit 30 Jahren im Happel-Stadion untergebracht ist, müssen wir aber wie in einem Hendlsteig agieren, so wenig Platz gibt’s da ...“