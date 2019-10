In Brüssel wurde der Antrag auf Aufschub des Brexit-Votums „zur Kenntnis“ genommen. Gleichzeitig forderte die Brüsseler Behörde die britische Regierung auf, „uns so bald wie möglich über die nächsten Schritte zu informieren“, wie die Sprecherin von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Samstag via Twitter mitteilte. Wegen der jüngsten Entwicklungen in London wird das neue Abkommen in der kommenden Woche auch nicht dem EU-Parlament zur Abstimmung vorgelegt. Dafür gebe es nun „keinen Anlass“, wie der ÖVP-EU-Abgeordneter und EU-Parlamentsvizepräsident Othmar Karas erklärte.