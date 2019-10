Dazwischen 90 Minuten Fußball nach der verrücktesten Choreographie, die man in Nonntal seit langem erlebt hat. Erst egalisierte Oberst mit einem Eigentor in Bedrängnis Raischls frühe Führung, dann brachte Jukic den SAK zum optimalen Zeitpunkt vor der Pause erneut in Front. Doch in die zweite Hälfte startete Seekirchen besser, drehte durch den eingewechselten Rexhepi, Neuhofer den Spieß um.