In Spiel zehn war mit der stolzen Serie Schluss! Die Bulls gingen daheim just gegen die zuletzt sechs Partien erfolglosen Ungarn erstmals in dieser Eishockeyliga-Saison mit leeren Händen vom Eis. Der Leader führte zwar lange, kassierte im Finish aber einen Doppelpack - 2:3! Sonntag-Gegner Znaim ging in Bozen 0:9 unter.