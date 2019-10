EU lässt Nordmazedonien und Albanien weiter warten

Beim Gipfel am Freitag in Brüssel wurde zudem bekannt, dass die EU erst im Frühjahr 2020 über die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien beraten wird. Beide Lände rmüssen also weiter warten. Frankreich führte die Front der Gegner an und verhinderte so die nötige Einstimmigkeit. Die Balkanländer reagierten enttäuscht.