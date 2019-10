Die Canadi-Truppe verlor erstmals seit dem 2:3 in Sandhausen am 16. August wieder. Das hätte nicht sein müssen, aber Michael Frey scheiterte in der letzten Aktion des Spiels in der 100. Minute mit einem Elfmeter an Aue-Goalie Martin Männel. Für die nach einem Handspiel von Asger Sörensen im Strafraum ab der 61. Minute dezimierten Nürnberger waren Tore von Frey (51.) und Johannes Geis (78., 90.) zu wenig. Georg Margreitter spielte in der Innenverteidigung durch, auch Lukas Jäger und Nikola Dovedan standen in der Startformation.