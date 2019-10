Genau 26 Jahre lang war Andreas Girzikovsky, Leiter der Schulpsychologie OÖ, in Salzburg und in Linz als diözesaner Sektenreferent tätig. Er erinnert sich gut an die Sekten-Szene in Oberösterreich: „In den Achtzigerjahren gab es in der Linzer Volksgartenstraße ein Büro der Moon-Sekte. Es war nur eine kleine Gruppe von denen in Oberösterreich aktiv. Sie waren einfach zu verrückt und mit ihrem Gedankengut zu weit weg von den meisten Jugendlichen.“