Stürmerfrage

„Die Siege in den letzten Wochen haben uns sehr viel Selbstvertrauen gegeben“, sagte Kühbauer. Gegen die Kärntner wisse man genau, was zu tun sei. „Wir müssen auch das Publikum nutzen. Wir sind Rapid Wien - das soll nicht überheblich klingen, aber wir haben da echt eine tolle Unterstützung und eine tolle Mannschaft“, unterstrich Kühbauer. Er versprach, dass der zuletzt nicht ganz fitte Thomas Murg im Heimspiel wieder dabei sein werde. Er sei „überzeugt, dass wir an diesem Tag als Sieger hervorgehen“. Auch wenn man eben keinen Messi oder Ronaldo habe, „Dafür haben wir aber einen Badji, einen Schobesberger, einen Fountas und einen Murg“, so Kühbauer.