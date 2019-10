Zwei Schläge fehlten Schwab, der in den jüngsten sechs Turnieren rund 570.000 Euro brutto eingespielt hat, um seine Serie zu prolongieren. Am Freitag musste er auf elf Spielbahnen vom achten bis zum 17. Loch vier Bogeys und zwei Doppelbogeys bei nur einem Birdie hinnehmen. Der Vierte der Italian Open vom Sonntag verpasste damit auch die Chance auf die Teilnahme am Turnier der WGC-Serie in Shanghai (10,25 Mio. Dollar) ab 31. Oktober. Dort dürfen die besten 30 der Europa-Tour spielen, Schwab war vor den Open de France 31.